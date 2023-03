FMI e Ucrânia negoceiam acordo de financiamento

O representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Ucrânia afirmou hoje que as conversações com as autoridades ucranianas para um acordo sobre um programa de financiamento estão a progredir bem e espera que acabem "nos próximos dias".

Vahram Stepanyan fez estas declarações depois de uma missão do FMI reunir com uma delegação ucraniana na capital polaca, entre 08 e 15 de março.

O deputado ucraniano Oleksiy Ustenko, membro da comissão parlamentar de Finanças, declarou esta semana que os dirigentes de Kiev esperam receber este ano um financiamento do FMI em torno dos cinco mil milhões de dólares.