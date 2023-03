No final da 24ª jornada da I Liga, o Estádio do Marítimo ocupa a 5ª posição no ranking dos recintos desportivos que compõem a Liga Portugal. O estádio dos verde-rubros, ao fim de 12 jogos, tem um acumulado de 67, 43 pontos, com a média de de 4,62/jogo. Esta lista é liderada pelo Estádio do Sport Lisboa e Benfica, com uma média de 4, 96 pontos, seguido do Estádio do Dragão com uma média de 4,84. O Estádio Nacional é o último classificado.

Estas notas são baseadas na classificação final dada pelos Delegados nomeados para o respectivo jogo, que avaliam as acessibilidades, a qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza.

Por outro lado, os elementos do Match Center analisam os critérios relacionados com o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo e aspecto visual do relvado), publicidade e actividades pós-jogo.

Eis a classificação:

1º - Estádio do Sport Lisboa e Benfica. 12 jogos; média - 4,96

2º Estádio do Dragão. 12 jogos; média - 4,84

3º Estádio José Alvalade. 12 jogos; Média - 4,76

4º Estádio Municipal de Braga. 11 jogos; Média - 4,68

5º Estádio do Marítimo. 12 jogos; Média - 4,62

6º Estádio D. Afonso Henriques. 13 jogos; Média - 4,59

7º Estádio Cidade de Barcelos.12 jogos; Média - 4,56

8º Estádio do Bessa Sec. XXI. 12 jogos; Média – 4,55

9º Estádio Futebol Clube de Vizela; 12; Média – 4,53

10º Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa; 1 jogo; Média - 4,44

11º Estádio Capital do Móvel. 13 jogos; Média – 4,39

12º Estádio António Coimbra da Mota. 11 jogos; Média – 4,38

13º Estádio Municipal de Famalicão, 12 jogos; Média – 4,32

14º Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. 12 jogos; Média – 4,15

15º Portimão Estádio. 12 jogos; Média - 4,01

16º Estádio Municipal de Arouca. 12 jogos; Média – 3,99

17º Estádio de São Miguel. 12 jogos; Média – 3,96

18º Estádio do Rio Ave Futebol Clube. 12 jogos; Média – 3,80

19º Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor. 11 jogos; Média – 3,53