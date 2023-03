Pelo menos 22 mortos em naufrágio na costa de Madagáscar

Pelo menos 22 pessoas morreram na noite de sábado para domingo no naufrágio de um navio na costa norte de Madagáscar quando a embarcação tentava chegar ilegalmente ao arquipélago francês de Mayotte, informaram hoje as autoridades.

"De momento, continuamos as buscas para encontrar outras vítimas e resgatar os sobreviventes deste trágico evento", disse hoje um representante da Agência Malgaxe Marítima e dos Portos Fluviais.

O barco naufragado foi encontrado ao início manhã de domingo por pescadores que, devido à capacidade limitada da própria embarcação, só conseguiram salvar 25 pessoas, duas das quais morreram mais tarde.

As causas do acidente são ainda desconhecidas uma vez que até ao momento não foi possível localizar a embarcação afetada, embora as queimaduras encontradas em alguns dos cadáveres apontem para uma possível explosão.

"Envio as minhas condolências aos que perderam familiares e entes queridos neste acidente", disse domingo à noite através da rede social Facebook o presidente do país, Andry Rajoelina.

Desde o início da pandemia de covid-19, houve um aumento das tentativas de travessias ilegais entre o arquipélago africano e o arquipélago francês.