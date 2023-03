Zero associa-se a projeto europeu para reduzir uso de químicos perigosos em casa

A associação ambientalista Zero vai formar Eco-Embaixadores na área dos químicos, que ajudarão as famílias a reduzir o uso e contacto com substâncias perigosas em ambiente doméstico, no âmbito de um projeto europeu, foi ontem anunciado.

Denominado LIFE ChemBee, este projeto financiado pelo Programa Life da União Europeia e com duração até março de 2026, consiste numa parceria entre nove países europeus, para ajudar famílias a viver em ambientes não-tóxicos, partindo do pressuposto de que geralmente o cidadão associa produtos químicos perigosos à indústria pesada e não aos produtos de limpeza, cosmética ou de consumo em geral, que podem conter poluentes lesivos do corpo e do ambiente.

Esta iniciativa, de que a Zero é parceira, vai formar os designados eco-embaixadores, que têm como missão capacitar os cidadãos europeus para a presença dessas substâncias perigosas e alertar para os seus impactos, promovendo uma mudança de práticas de consumo, com vista a um ambiente não tóxico.

Os eco-embaixadores farão, então, visitas aos agregados familiares, onde vão aconselhar e posteriormente monitorar as alterações efetuadas e os resultados atingidos, estando prevista a formação de cerca de 200 especialistas e o envolvimento de 4.000 agregados familiares.

Segundo a Zero, esta metodologia tem provas dadas, visto que já foi previamente aplicada noutros países europeus (projeto Non-Hazard City), tendo agora sido estendido a Alemanha, Áustria, França, Finlândia, Grécia, Portugal, República Checa e Suécia.