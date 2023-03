Cáritas do Funchal apoiou 648 famílias em 2022

No âmbito da Semana Nacional da Cáritas, que decorre de 5 a 12 de Março, com o mote 'O Amor que Transforma', e no ano em que a Cáritas Diocesana do Funchal comemora 40 anos de existência, a Secretária Regional, Rita Andrade, acompanhada pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e pela direcção da Cáritas, visitou a sede regional da instituição.

A rede Cáritas em Portugal encontra-se a promover, até 12 de Março, um conjunto de iniciativas com o objectivo de dar visibilidade à sua acção no apoio directo aos cidadãos mais vulneráveis, que precisam de apoio.

E foi nesse sentido que a delegação regional destacou alguns indicadores que reflectem uma trajectória positiva no que concerne às famílias madeirenses em situação de maior vulnerabilidade social.

Entre 2020 e 2022, verificou-se uma diminuição de 24% no número de famílias apoiadas pela Cáritas, segundo dados avançados pela Delegação Regional da Cáritas.

Foram 648 as famílias apoiadas em 2022, menos 205 do que no pico da pandemia.

A Delegação Regional da Cáritas destaca ainda alguns dos apoios que estão em causa, como é o caso de bens alimentares, aquisição de equipamentos domésticos e medicamentos, bem como outros apoios pontuais.

A prestação das suas respostas sociais, que incluem o atendimento e acompanhamento social, o apoio alimentar e a loja social, com diversos bens recolhidos através de doações da comunidade, conta com o apoio do Governo Regional.

Na ocasião, Rita Andrade enalteceu "o importante papel da Cáritas Diocesana do Funchal, bem como a parceria e trabalho em rede com o Governo Regional na atribuição de apoios sociais, quer em tempo de pandemia, quer no contexto atual, com a divulgação do Programa de Apoio Social - PROAGES, que apoia as famílias trabalhadoras no pagamento das suas despesas mensais de água, luz, gás e telecomunicações”.

A ocasião serviu ainda para relembrar a Campanha de Recolha de Alimentos "levada a cabo pela instituição entre os dias 13 e 19 de Março que inclui a 'Campanha Vale', a decorrer entre os dias 13 e 17 de Março e a 'Campanha Saco', que terá lugar nos dias 18 e 19 de Março, em todas as superfícies Pingo Doce da ilha da Madeira e Porto Santo,