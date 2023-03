Saúde mental preocupa jovens social-democratas

A JSD Madeira, através das suas estruturas locais do Funchal e de Santo António, esteve este sábado na Casa de Saúde São João de Deus. Uma visita que, segundo os jovens laranjas, surgiu de forma simbólica no âmbito das comemorações do centésimo aniversário da missão desta instituição.

“O trabalho aqui desenvolvido é de máxima importância e de referência na área da saúde mental, uma vez que as pessoas aqui internadas encontram nesta Casa uma oportunidade de reabilitação e recuperação.” Neste sentido, ressalvam os jovens social-democratas que a instituição “recebe, cuida e proporciona um novo horizonte aos seus utentes, através do trabalho diário das suas equipas multidisciplinares”.

A JSD tem acompanhado, com preocupação, a evolução dos casos de consumos relacionados com novas substâncias psicoativas, dizendo-se fortemente preocupada com “a facilidade com que os nossos jovens têm acesso a estes produtos”. “Estamos a falar de substâncias como adubos, fertilizantes ou outras sintéticas que consumidas somente uma ou duas vezes podem originar deterioração cognitiva irreversível e incapacitar prematuramente a sua vivência normal.”

Nesta que foi uma iniciativa local da JSD Santo António, os social-democratas concluem afirmando que “o foco deve ser a prevenção nas escolas e nos ambientes de educação informal”, referindo ainda que “o Parlamento Regional deve continuar a mover esforços, muitas vezes sem a solidariedade devida da Assembleia da República, por via a construir um quadro legislativo mais objetivo e vigoroso no que concerne à punição da comercialização destas substâncias”.