"2022 roubou a todos os portugueses e madeirenses um salário", diz o BE-M

"2022 roubou a todos os portugueses e madeirenses um salário", disse hoje a coordenadora regional do BE, Dina Letra.

E os salários em 2023, de acordo com a 'bloquista', "não acompanharam o aumento dos produtos dos bens essenciais".

"E que reflexo é que isso tem? Tem um reflexo imediato, que é o empobrecimento generalizado de quem vive do seu salário, de quem trabalha", lamentou.

Dina Letra criticou o facto de o Governo Regional fazer "muito pouco" perante as dificuldades dos madeirenses.

De acordo com a porta-voz do BE-M, é preciso "fixar os preços do cabaz alimentar, travar os preços da especulação, que as redes de distribuição alimentar estão a fazer sobre os preços dos bens, impor limites aos lucros se assim for necessário e aumentar reformas e salários".