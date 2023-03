António Costa lamenta vítimas de explosão no Campo Militar de Santa Margarida

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou hoje as vítimas do incidente com explosivos ocorrido hoje no Campo Militar de Santa Margarida, que provocou um morto e cinco feridos, e solidarizou-se com as famílias.

"Neste momento o que temos a lamentar são as vítimas e o envio de uma palavra de conforto às suas famílias", declarou aos jornalistas António Costa, acrescentando que se está a apurar as circunstâncias em que o incidente ocorreu.

O chefe do Governo falava à margem à margem da inauguração do Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, no Algarve.

António Costa foi informado do acidente durante a cerimónia em Sagres que encerrou o programa de dois dias da iniciativa "Governo Mais Próximo" que decorreu no distrito de Faro.

A explosão ocorrida hoje no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, distrito de Santarém, provocou um morto, dois feridos graves e três feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo o Comando Sub-regional do Médio Tejo, o alerta foi recebido às 16:49 e para o local (no distrito de Santarém) foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do INEM.

A fonte do INEM referiu que, além do helicóptero, o instituto mobilizou duas viaturas médicas e sete ambulâncias afetas aos bombeiros.

Em comunicado divulgado entretanto, o Exército referiu que ocorreu uma "explosão inadvertida" durante uma operação de desativação de explosivos, cerca das 16:40, e anunciou a abertura de um processo de averiguações.