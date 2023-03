Imobiliário chinês está a recuperar de crise gerada por campanha contra alavancagem

O imobiliário da China está a recuperar de uma queda provocada por uma campanha para reduzir os níveis de endividamento do setor, afirmou hoje o vice-presidente do banco central chinês, após uma vaga de incumprimentos.

Pan Gongsheng referiu o grupo Evergrande Group, a construtora mais endividada do mundo, mas não ofereceu detalhes sobre os esforços da empresa para reestruturar 2,1 biliões de yuan (quase 300 mil milhões de euros) em dívidas com bancos e detentores de títulos.

"A confiança do mercado está a recuperar. O número de transações no mercado imobiliário aumentou", disse Pan, em conferência de imprensa, nas vésperas do início da sessão anual da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo da China.

"O ambiente de financiamento, especialmente para empreendimentos de alta qualidade, melhorou significativamente", apontou a mesma fonte.

Pan não deu indicações sobre se Pequim planeia fazer alterações significativas na campanha para reduzir o nível de endividamento das empresas do setor. Em 2021, os reguladores chineses passaram a exigir às construtoras um teto de 70% na relação entre passivo e ativos e um limite de 100% da dívida líquida sobre o património, suscitando uma crise de liquidez no setor, que foi agravada pelas medidas de combate à covid-19.

Algumas construtoras entraram em falência. Outros não conseguiram pagar o juro de obrigações emitidas nos mercados doméstico e externo.

A Evergrande afirmou que tem 2,3 biliões de yuan (cerca de 320 mil milhões de euros) em ativos, mas está a ter dificuldades para os converter em dinheiro para pagar aos credores.

Os governos locais assumiram alguns projetos inacabados para garantir que as famílias receberão os apartamentos que foram já pagos.

No último trimestre de 2022, a emissão de obrigações pelas construtoras chinesas aumentou 22%, em termos homólogos, para 120 mil milhões de yuan (16,4 mil milhões de euros), segundo Pan. O responsável disse que os empréstimos bancários para o imobiliário também aumentaram.

O presidente do banco central, Yi Gang, disse que Pequim planeia manter a taxa de câmbio da moeda chinesa estável, depois de ter caído para o nível mais baixo dos últimos 14 anos, em relação ao dólar norte-americano, em setembro.

A taxa de câmbio "permanecerá basicamente estável num nível razoável e equilibrado", disse Yi Gang, na mesma conferência de imprensa.

O banco central interveio para impedir a queda do yuan, depois de a Reserva Federal dos Estados Unidos ter aumentado as taxas de juro, para combater a inflação.

O aumento das taxas de juro torna mais rentável ter as poupanças em dólares, o que provoca uma fuga de capital da China.

A taxa de câmbio pode enfrentar mais pressão, já que se espera que a subida das taxas de juro nos EUA trave a inflação e a atividade económica, enquanto Pequim está a relaxar os controlos sobre o crédito, visando estimular o crescimento económico.

Um yuan mais fraco ajuda os exportadores chineses a tornarem os seus produtos mais baratos para compradores estrangeiros, mas incentiva o fluxo de capital para o exterior. Isto aumenta os custos do crédito na China.