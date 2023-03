FC Porto recebe Estoril Praia para manter pressão sobre líder Benfica

O FC Porto, segundo classificado, recebe hoje o Estoril Praia, no arranque da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, 'obrigado' a vencer para manter pressão sobre o líder Benfica.

A oito pontos dos 'encarnados', que jogam no domingo em casa do Marítimo, os campeões nacionais não podem perder pontos frente a uma das equipas com quem empataram na primeira volta, com uma igualdade a um golo no Estoril.

Para este encontro, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, já pode contar com João Mário e Uribe, que cumpriram castigo, ao contrário de Marcano, castigado, restando dúvidas sobre os regressos dos lesionados Evanilson e Galeno.

O Estoril Praia, agora treinado por Ricardo Soares, perdeu 10 dos últimos 12 jogos, estando apenas um lugar acima do posto de acesso ao play-off, atualmente ocupado pelo Marítimo (16.º).

Em 27 jogos frente aos 'canarinhos' para o campeonato em casa, os 'dragões' têm 21 triunfos, cinco empates e apenas uma derrota, em 2013/14, registando, desde então, cinco triunfos, com 14 golos marcados e zero sofridos.

O início encontro está marcado para as 20:15 e terá arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 mar:

FC Porto - Estoril Praia, 20:15

- Sábado, 11 mar:

Paços de Ferreira - Santa Clara, 15:30

Desportivo de Chaves -- Portimonense, 15:30

Vitória de Guimarães - Arouca, 18:00

Vizela - Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 12 mar:

Rio Ave - Gil Vicente, 15:30

Marítimo - Benfica, 18:00

Sporting - Boavista, 20:30

- Segunda-feira, 13 mar:

Famalicão - Casa Pia, 20:15