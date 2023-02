"Anomalia técnica" causou hoje indisponibilidade de serviços de BPI

O BPI foi esta tarde afetado por uma "anomalia técnica" que causou indisponibilidade temporária de vários serviços, incluindo no uso dos cartões do banco, confirmou fonte oficial do banco à Lusa.

A Lusa contactou o BPI depois de a partir das 18:45 ter recebido vários relatos de problemas no uso de cartões do BPI, bem como na aplicação do banco.

Os contactos telefónicos estiveram também indisponíveis, segundo constatou a Lusa.

Fonte oficial explicou que as perturbações se deveram a uma "anomalia técnica que causou uma indisponibilidade temporária de vários serviços e que já esta resolvida", tendo demorado "menos de uma hora".