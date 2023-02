Juventus impõe-se no dérbi de Turim com reviravolta na segunda parte

A Juventus imperou hoje no dérbi de Turim, ao bater o rival Torino, por 4-2, com reviravolta, no encerramento da 24.ª jornada da Liga italiana de futebol.

No Allianz Stadium, os visitantes começaram o desafio, praticamente, a vencer, por culpa do golo madrugador apontado pelo marfinense Yann Karamoh, logo aos dois minutos, uma vantagem anulada pelo colombiano Juan Cuadrado, aos 16.

A igualdade voltaria a ser desfeita quando o paraguaio António Sanabria bateu Szczesny, aos 43, mas as equipas não foram para o intervalo sem que a Juve voltasse a marcar, desta vez pelo ex-FC Porto Danilo, aos 45+1.

Após o tempo de descanso, destacou-se a estreia de Paulo Pogba no regresso à 'Vecchia Signora', após quase 11 meses sem jogar um encontro oficial, com os visitados a passarem, pela primeira vez, para a frente do marcador, graças aos golos do central brasileiro Bremer (71), que marcou à ex-equipa, e do francês Adrien Rabiot (81).

Assim, a Juve mantém a sétima posição, com 35 pontos, os mesmos do Bolonha (oitavo), enquanto o Torino é nono, com 31.

Horas antes, a Roma saiu derrotada do reduto da 'aflita' Cremonese (2-1), que obteve o primeiro triunfo na prova, num encontro em que o treinador dos romanos, o português José Mourinho, foi expulso.