‘Tratar o cancro por tu’ com segunda edição no Funchal

O Funchal recebe, na próxima quinta-feira, dia 2 de Março, a segunda edição da iniciativa ‘Tratar o Cancro por Tu’, que focará atenções no cancro da mama, nomeadamente no seu diagnóstico e tratamento.

Esta conferência é organizada pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil em parceria com o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP), uma unidade de referência nacional no tratamento do cancro.

Na Madeira vão juntar-se especialistas da área, como Fernando Schmitt, Joana Paredes e Manuel Sobrinho Simões. Sara Câmara, médica ginecologista madeirense será uma das especialistas convidadas. Entre a lista de participantes, destaque, também, para o autor Jorge Serafim.

O evento que terá lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira, a partir das 18h30, é de acesso livre, sendo necessária uma inscrição prévia através da página do evento, na Internet.