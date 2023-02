Calçado português hoje em destaque em Milão

Perto de sete dezenas de empresas portuguesas de calçado e artigos de pele expõem a partir de hoje, em Milão, Itália, as últimas tendências do setor, que bateu um recorde de exportações em 2022, mas encara 2023 "com prudência".

"Depois de um ano de 2022 de forte afirmação do setor nos mercados externos, 2023 será um ano de muitos desafios, com um abrandamento económico generalizado. O 'cluster' do calçado e artigos de pele procura, nesse contexto de grande exigência, regressar paulatinamente aos mercados internacionais", avança a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), que organiza a participação nacional nas feiras de calçado MICAM, de acessórios de pele MIPEL e de componentes para calçado e marroquinaria Lineapelle.

Em Milão, serão 67 as empresas presentes nos três certames de referência dedicados ao setor de calçado, artigos de pele e curtumes.

A MICAM, considerada "o principal certame profissional" do setor do calçado, contará com a participação de 33 empresas portuguesas, enquanto na feira de acessórios de pele MIPEL o setor estará representado por um expositor. Ambas decorrem de hoje até quarta-feira. Já na Lineapelle, que se realiza de terça a quinta-feira, a delegação nacional será assegurada por 33 empresas, entre produtores de componentes para calçado e de curtumes.

De acordo com a APICCAPS, a comitiva portuguesa em Itália será visitada pelos secretários de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, e da Economia, Pedro Cilínio.

Na edição passada, passaram pelos certames de Milão 35.470 visitantes profissionais (crescimento na ordem dos 20%), com destaque para os compradores de Espanha, França e Alemanha.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O filme "A oeste nada de novo", do alemão Edward Berger, soma 14 nomeações para os prémios BAFTA, que são hoje entregues em Londres, batendo um recorde para uma obra em língua não inglesa na história da Academia Britânica de Cinema.

"A oeste nada de novo", um drama épico alemão da plataforma Netflix sobre a primeira Guerra Mundial, conta com 14 nomeações, entre as quais as de Melhor Filme, Realização, Elenco, Banda Sonora e Direção de Fotografia. A nova adaptação do romance homónimo de Erich Maria Remarque acumula ainda a nomeação para o BAFTA de melhor filme em língua não inglesa, numa categoria onde também são candidatos "Corsage", de Marie Kreutzer, "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, "The Quiet Girl", de Colm Bairéad, e "Decisão de partir", de Park Chan-wook.

Com dez nomeações nos prémios da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão (BAFTA na sigla original) seguem-se os filmes "Os espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh, e "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, todos candidatos ao BAFTA de Melhor Filme, assim como "Elvis", de Baz Luhrmann, e "Tár", de Todd Field.

DESPORTO

O Sporting de Braga tem de vencer hoje na receção ao Arouca, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, para voltar a ficar a dois pontos do FC Porto, segundo, e a quatro do Benfica, líder.

Depois de os 'dragões' já terem vencido o seu compromisso nesta ronda, ao receberem e vencerem o Rio Ave por 1-0, os bracarenses têm agora de vencer, para reporem a diferença para os 'azuis e brancos.

Já o Arouca desloca-se a Braga num confortável sétimo lugar, mas um eventual triunfo em Braga deixa a equipa em luta direta pela Europa, uma vez que o quinto lugar ocupado pelo Vitória de Guimarães está a apenas três pontos.

Além do embate em Braga, a ronda 21 conhece hoje mais dois encontros, com o Santa clara a receber nos Açores o Famalicão e o Casa Pia a ser anfitrião do Vitória de Guimarães.

***

A 49.ª Volta ao Algarve conhece hoje o seu vencedor, com a disputa de um contrarrelógio individual de 24,4 quilómetros, para o qual O ciclista britânico Thomas Pidcock (INEOS) parte na liderança.

O jovem de 23 anos, que conquistou a amarela no sábado, ao vencer no alto do Malhão, será o último ciclista a partir para as ruas de Lagoa, às 15:15, dois minutos depois do belga Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step), segundo na geral a cinco segundos.

João Almeida (UAE Emirates), que é terceiro a sete segundos, vai tentar, pelo menos, segurar o lugar no pódio, embora ainda esteja na luta pelo triunfo final.

No entanto, serão os especialistas Filippo Ganna (INEOS), nono a 31 segundos, e Tobias Foss (Jumbo-Visma), 10.º a 32, os homens a 'vigiar', sendo expectável que um ou ambos encurtem as diferenças, quer para Pidcock, quer para Almeida.

A 49.ª 'Algarvia' consagrará um novo campeão, já que o único antigo vencedor em prova, o polaco Michal Kwiatkowski (2018), está afastado dos lugares cimeiros da geral.

***

O judo português decide, debaixo de tensão, uma nova liderança na Federação até ao final do ciclo Paris2024, em eleições extraordinárias que colocam frente a frente o ex-presidente Jorge Fernandes e José Mário Cachada.

Os dois candidatos vão a votos perante uma AG de 61 delegados, com a lista vencedora a precisar de uma maioria simples dos votos, o correspondente a metade, mais um, no ato eleitoral que decorrerá entre as 10:30 e 13:30, em Coimbra.

Jorge Fernandes, que exerceu a presidência num primeiro mandato, entre 2017 e 2020, e, sucessivamente, num segundo, foi destituído em dezembro do último ano, após queixa e processo no Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ).

O organismo estatal determinou a existência de incompatibilidades ao abrigo do artigo 51.º do Regime Jurídico das Federações Desportivas, nomeadamente na contratação em 2021 do seu filho para a Federação, Jorge Alberto Fernandes, e no exercício, por parte do presidente destituído, de funções de treinador no Judo Clube de Coimbra, dois cenários incompatíveis com as funções que desempenhava.

Situações que o dirigente diz ter corrigido e voltou a apresentar uma candidatura, com a lista A, num contexto em que diz contar com o apoio dos delegados e em que pretende concluir o trabalho que iniciou em 2017 na FPJ.

Na lista B, o antigo praticante de judo e chefe de divisão de educação e cultura na Câmara de Espinho, José Mário Cachada, apresenta-se como o rosto da mudança, referindo querer "restaurar a confiança" no judo português.

Na corrida eleitoral, a lista de José Mário Cachada considera existirem várias "irregularidades insanáveis" na candidatura de Jorge Fernandes -- no período de mandato, na inelegibilidade de alguns membros, entre outras - tendo apresentado, mais do que uma vez e desde a oficialização das listas, queixas junto da Mesa da Assembleia Geral.

Se por um lado, Jorge Fernandes deve continuar a ter do seu lado o 'grosso' dos delegados que o elegeram em anteriores mandatos, José Mário Cachada deve contar com o apoio das 'descontentes' associações de Castelo Branco, Lisboa e Santarém, bem como de alguns judocas, com peso na modalidade, nomeadamente Telma Monteiro, uma das subscritoras, ainda no verão de 2022, de uma carta em que acusaram o ex-presidente de opressão.

INTERNACIONAL

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, viaja hoje para a Turquia que, tal como a vizinha Síria, foi atingida no passado dia 06 de fevereiro por um sismo devastador, o mais violento na região em quase um século.

Blinken vai visitar a base aérea de Incirlik, no sudeste do país, de onde saiu uma parte da ajuda humanitária para as zonas atingidas pelo sismo que fez mais de 41 mil mortos e mais de 100 mil feridos na Turquia e na Síria.

Os Estados Unidos enviaram várias equipas de busca e salvamento para a Turquia na semana passada, cerca de 200 pessoas, e anunciaram uma primeira parcela de 85 milhões de dólares (cerca de 80 milhões de euros) em ajuda humanitária.

O secretário de Estado norte-americano prossegue depois para Ancara, onde irá manter encontros com as autoridades turcas até segunda-feira. Depois da passagem pela Turquia, Antony Blinken segue para a capital grega, Atenas.