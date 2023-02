Depressão Kamiel não afectará estado do tempo na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Kamiel não afectará o estado do tempo no arquipélago da Madeira e em Portugal continental.

No seguimento dos critérios de emissão estabelecidos para a nomeação de tempestades na época 2022-2023, foi atribuído pelo IPMA - Delegação Regional dos Açores, o nome Kamiel a uma depressão, que se prevê estar centrada em 40°N 37°W no dia 27 de Fevereiro de 2023 às 21:00, com um mínimo de pressão de 988 hPa no seu centro". IPMA

Ainda que não afecte directamente o estado do tempo no arquipélago da Madeira e em Portugal continental , refere que "a influência desta depressão será sentida nas zonas marítimas de responsabilidade nacional".