CDR Prazeres e CS Madeira em destaque no badminton

O Pavilhão Jorge Anjinho, em Coimbra, acolheu, este sábado, a 2.ª jornada concentrada da Liga de Clubes Época 2023 de badminton. Esta competição contou com a participação de duas equipas regionais a competir na 1.ª Divisão, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e o Club Sports da Madeira.

A competir pelo Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres estiveram os atletas: Duarte N. Anjo, Pedro H. Portelas, Ângelo Silva, Rodrigo Dias, David Silva, Mariana Chang, Mariana Paiva, Mariana Leite, Cláudia Lourenço, e Helena Pestana, acompanhados pelo Presidente Duarte Gil Anjo. Já o Club Sports da Madeira foi representado pelos atletas Tiago Berenguer, Rui Campos, Fernando Silva, Jéssica Martins, Leonor Ribeiro, Raquel Álvares e Nataniel Álvares, acompanhados pelo Técnico Cosme Berenguer.

As equipas regionais que participaram nesta 2.ª Jornada Concentrada, estiveram em destaque ao vencerem dois dos três encontros agendados para esta jornada, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, no primeiro encontro frente ao Clube Raquete Estrelas das Avenidas, que decorreu na parte da manhã, o CDR Prazeres viria a vencer frente ao adversário, pelo resultado de 5-0. Já no período da tarde, CDR Prazeres viria a defrontar a Associação Cultural Desportiva Che Lagoense, onde a equipa de Lagoa foi mais forte, vencendo o encontro por 5-0, o último encontro viria a ser disputado frente à Associação Académica de Coimbra, onde o CDR Prazeres foi mais forte, vencendo o encontro por 4-1, terminado a jornada no 2.º Lugar, com 12 pontos.

O Club Sports da Madeira nesta segunda jornada, viria a defrontar no período da manhã o Famalicense Atlético Clube, num encontro bastante disputado, onde a equipa de Famalicão foi mais forte, vencendo o encontro por 3-2. Já no período da tarde, viria a ter como primeiro adversário o Clube dos Fãs de Badminton de Gaia, onde a equipa madeirense foi mais forte, vencendo o seu adversário por 5-0. O último encontro viria a ser disputado frente ao Clube Raquete Estrelas das Avenidas, onde o CS Madeira foi mais forte, vencendo o encontro por 5-0, terminando a jornada em 4.º Lugar, com 8 pontos.