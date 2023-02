Desempregados inscritos nos Açores com subida mensal para 5.685 mas queda homóloga

Os Açores tinham, no final de janeiro, 5.685 desempregados inscritos nos centros de qualificação e emprego, mais 0,49% do que em dezembro e menos 11,38% do que no período homólogo, revelou hoje o executivo açoriano.

"No final do mês de janeiro de 2023, permaneciam inscritas nos serviços públicos de Emprego da Região Autónoma dos Açores 5.685 pessoas à procura de primeiro e novo emprego. O desemprego registado nesse mês sofreu uma subida de 0,49% em relação ao mês anterior e desceu 11,38% em relação ao mês homólogo", lê-se num relatório da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, divulgado hoje.

Em comparação com o mesmo mês em 2022, estavam inscritas, no final de janeiro, menos 730 pessoas, mas em relação a dezembro existiam mais 28 desempregados.

No final de janeiro, encontravam-se a frequentar programas de inserção socioprofissional nos Açores 2.483 pessoas, mais 20 (0,81%) do que em dezembro, mas menos 1.471 (37,2%) do que no primeiro mês de 2022.

Já o número de jovens a frequentar estágios profissionais (1.826) aumentou 10,4% (72), em relação ao mês anterior, e diminuiu 46,83% (1.608), face ao período homólogo.

Encontravam-se ainda em formação 308 pessoas, menos 42 do que em janeiro de 2022 e menos 24 do que em dezembro.

Mais de metade dos desempregados inscritos (67,97%) residia na ilha de São Miguel, seguindo-se Terceira (14,44%), Pico (5,68%) e Faial (3,38%).

Os concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, em São Miguel, e Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, "representavam 55,11% da totalidade dos desempregados identificados, em janeiro, nos Açores".

A maioria das pessoas estava inscrita nas categorias de "trabalhadores de limpeza, trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares, trabalhadores dos cuidados pessoais e similares, vendedores e trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústrias transformadoras e transportes".

Das pessoas que se encontravam à procura de novo emprego, "76,67% eram provenientes das atividades dos serviços e correspondiam a 87,62% da totalidade dos desempregados inscritos".

Em janeiro, os centros de emprego dos Açores registaram 221 novas ofertas de emprego, que envolveram 260 postos de trabalho.

Foram satisfeitas 181 ofertas, o que se refletiu na colocação de 197 desempregados.