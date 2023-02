Primeira-dama dos EUA garante que Joe Biden está preparado para segundo mandato

A primeira-dama dos EUA, Jill Biden, deu hoje indicações claras de que Joe Biden irá concorrer a um segundo mandato, ao assegurar, durante uma entrevista à agência Associated Press (AP), que o Presidente ainda "não terminou o que começou".

Jill Biden realçou que não há "praticamente" nada a fazer além de descobrir a hora e o local para o anúncio da nova candidatura do marido à Casa Branca.

Embora Biden diga há muito tempo que é sua intenção lutar pela reeleição, o chefe de Estado norte-americano ainda não oficializou e tem lutado para dissipar as dúvidas sobre se está velho demais para continuar a servir como Presidente.

Em caso de reeleição, Biden faria 86 anos no final do segundo mandato.

"Ele diz que não terminou. Não terminou o que começou. E é isso que é importante", destacou a primeira-dama em Nairóbi, na segunda e última paragem da sua viagem de cinco dias a África.

A primeira-dama norte-americana questionou ainda: "Quantas vezes ele tem que dizer isso para acreditarem?"

Assessores de Joe Biden disseram que o anúncio deverá ser feito em abril, após o término do primeiro trimestre de arrecadação de fundos, que é mais ou menos na época em que o Presidente Barack Obama lançou oficialmente a sua campanha de reeleição.

Jill Biden é descrita como uma figura-chave na órbita do Presidente norte-americano, enquanto este planeia o seu futuro.

"Porque eu sou a esposa dele", referiu, a sorrir, quando questionada sobre o assunto.

No entanto, descartou a questão sobre se tem o voto decisivo quanto à corrida de Joe Biden a uma reeleição.

"É claro que ele me vai ouvir, porque somos casados", sublinhou, acrescentando, depois, que o democrata "decide por si mesmo".

No campo dos democratas, a agência Efe noticiou esta quinta-feira que a autora de livros de autoajuda Marianne Williamson pretende enfrentar Joe Biden nas primárias do partido para as eleições presidenciais de 2024.

Nos republicanos, o ex-Presidente Donald Trump (2017-2021) anunciou em novembro que irá procurar uma nova eleição em 2024, enquanto Nikki Haley, ex-embaixadora dos EUA junto da ONU e ex-governadora da Carolina do Sul, avançou com a sua candidatura este mês.