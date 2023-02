Madeira 'Bual' da Blandy's entre os 10 melhores vinhos em Portugal

O Madeira Frasqueira Blandy's Bual 1972 foi o vinho fortificado mais bem pontuado num concurso que listou o 'Top 10' dos Vinhos Portugueses. O anúncio foi feito pela organização durante o evento que decorreu, imagine-se, em terras onde reina outro 'generoso', neste caso o Vinho do Porto.

A distinção ao vinho com 51 anos foi entregue a propósito da 19.ª edição da Essência do Vinho, iniciativa que toma de assalto o Palácio da Bolsa até domingo.

Vinho foi apresentado em Setembro de 2022 nas instalações da Madeira Wine Company.

Vindimado em 1972 - sobretudo na Costa Sul, entre Calheta, Arco e Estreito da Calheta - este Frasqueira foi 'derramado' por 1.508 garrafas, todas elas engarrafadas em 2022 sob a supervisão do enólogo Francisco Albuquerque. Até então estiveram a envelhecer em cascos de 650 litros à temperatura ambiente.

Como notas de prova apresenta travo a especiarias doces, baunilha, frutos secos, frutos cristalizados tipo alperce e madeiras exóticas.

Este 'top' constituído por três vinhos fortificados, três brancos, três tintos e um colheita tardia resulta de provas cegas feitas por um júri internacional de 40 especialistas a cerca de 60 amostras. Nos fortificados, o mais bem pontuado acabou por ser o Vinho da Madeira Frasqueira Blandy's Bual 1972, seguindo-se o Vinho do Porto Sandeman Old Tawny 50 anos e o Adega de Favaios Moscatel do Douro Colheita 1989.

Ver Galeria O 'top 3' dos vinhos fortificados em Portugal.

Da ilha do Pico, o Pé do Monte Reserva Arinto dos Açores 2020, produzido por Cinzia Caiazzo e Gianni Mancassola, alcançou o primeiro lugar por entre os vinhos brancos, onde se destacaram também Vinha dos Utras 2020 (Açores), no segundo lugar, e Quinta da Rede Reserva da Família 2012 (Douro), no terceiro.

De entre os vinhos tintos provados, o Líquen Alfrocheiro 2020, elaborado no Dão pelo enólogo e produtor João Cabral de Almeida, obteve a mais elevada pontuação, seguido pelo Tecedeiras Único 2019 (Douro) e o Encosta do Sobral Grande Reserva 2019 (Tejo).

Por entre os colheita tardia sujeitos a prova, o vinho Falcoaria Colheita Tardia 2016, obtido a partir da casta Fernão Pires em Almeirim, alcançou o maior destaque.