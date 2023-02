Sobe para 57 o número de mortos nas fortes chuvas no Brasil

As autoridades brasileiras encontraram hoje cinco corpos em São Sebastião, a cidade mais afetada pelas chuvas que varreram o litoral paulista, elevando o número total de mortes causadas pela catástrofe para 57.

"Atualmente, a prioridade segue no socorro às vítimas e no fornecimento aos mais de 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados", indicou a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, no último boletim.

Os socorristas continuam à procura de cerca de 30 pessoas que ainda estão desaparecidas em duas cidades da região turística, que foi atingida por fortes tempestades no fim de semana.

Ao largo da costa de São Sebastião, um porta-aviões da marinha foi ancorado na quinta-feira para servir de hospital flutuante, com 300 camas e 50 médicos para aliviar os hospitais sobrelotados da zona.

Foi também criado na região um "gabinete de crise" do governo federal, chefiado pelo Ministro da Integração, Waldez Góes, que hoje se reuniu com os presidentes de câmara de doze cidades do litoral paulista para analisar cada situação em particular.

O Papa Francisco procurou hoje consular as vítimas.

"Muitos estão desaparecidos, muitos afetados. Faço-lhes chegar a minha proximidade, faço chegar a certeza da minha oração. Que Deus os abençoe muito e que Jesus os acompanhe e os console. E que a Virgem os proteja", disse o pontífice, num vídeo gravado a pedido do frei Hans Stapel, fundador da Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica no Brasil para tratamento de dependência química.