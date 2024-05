Homem sofre paragem cardiorrespiratória

Um homem na casa dos 70 anos sofreu, esta manhã, uma paragem cardiorrespiratória na Rua Brigadeiro Oudinot, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) estiveram no local a socorrer a vítima, que foi transportada, com sinais vitais, para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.