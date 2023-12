Exposição apresenta história da Madeira em fotografias

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente´s, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, inaugurou, esta tarde, a exposição temporária “Foto Figueiras – Reminiscências de Outrora”.

Esta mostra, com 52 fotografias, pretende desafiar o visitante a realizar um exercício de memória, contrapondo as imagens que identifica ao longo do circuito expositivo com a actualidade. As semelhanças e diferenças que encontrará estarão sempre associadas a vivências, a acções ou a episódios que fizeram parte da História da Madeira. Será possível observar referências a actividades e ofícios que se perderam no tempo, ruas que deram lugar a avenidas, construções que surgiram e outras que desapareceram, margens que se afastaram ou se aproximaram.

Na inauguração, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, salientou que "devemos muito a quem fotografou a Madeira ao longo dos tempos".

"Trata-se de um registo histórico que nós não podíamos aceder se não fosse esse legado", sublinhou o governante.

A Foto Figueiras, fundada em 1930 por António Gomes Figueira e Carlos Melim, começou por ser uma loja de artigos fotográficos, mas que, rapidamente, expandiu a sua actividade como estúdio de captação de imagem. Sendo uma referência no panorama regional, dedicou-se à fotografia de paisagem e de estúdio. O facto de estar localizada no Largo das Fontes, próximo do terminal das carreiras de autocarros provenientes das zonas rurais, permitiu que fossem muitos aqueles que aproveitassem para “tirar o retrato”. A 27 de Dezembro de 1989, o estúdio encerra ao público e o Governo Regional da Madeira, através do então Photographia – Museu “Vicentes”, adquire o espólio fotográfico do mesmo.