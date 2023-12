Militares madeirenses que serviram no Ultramar com encontro no Jardim da Serra

O 69.º Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) realiza-se já no próximo dia 7 de Janeiro de 2024, na Igreja Paroquial de São Tiago Menor, localizada no Jardim da Serra.

A missa será celebrada pelas 10h30, seguindo-se pelas 11h30 uma homenagem aos militares falecido nos Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar.

O almoço está marcado para as 12h30, no restaurante 'Espeto de Louro', no Estreito de Câmara de Lobos.

Tal como habitual, um autocarro vai sair de Machico, pelas 8h30, parando em Santa Cruz pelas 8h45 e às 9 horas na Avenida do Mar, no Funchal. . A mesma viatura segue para Câmara de Lobos, onde estará pelas 9h15, seguindo então para a referida igreja.

Os antigos militares, naturais da Madeira e seus familiares, estão convidados a participar nesta homenagem. Os interessados devem comunicar a sua participação até dia 5 de Janeiro pelo contacto 968041678.