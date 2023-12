Militares britânicos limparam campas em cemitério do Funchal

A tripulação do navio ‘HMS Scott’ aproveitou uma escala na Madeira para limpar as sepulturas de militares da Commonwealth no cemitério britânico do Funchal, na Rua da Carreira.

O maior navio de pesquisa da Marinha Britânica teve de fazer uma paragem não programada na Madeira no início desta semana, devido a uma avaria. A unidade atracou no Caniçal, onde esteve em reparações até ontem.

Durante a paragem, a tripulação efectuou os trabalhos de manutenção no Cemitério Britânico, onde se encontram três sepulturas de marinheiros da I Guerra Mundial e três da II Guerra Mundial. Ontem, na página do ‘HMS Scott’ na rede social X (antigo Twitter) foram publicadas fotos desses trabalhos.