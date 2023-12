Novo balanço do ataque em Belgorod contabiliza 18 mortos e 111 feridos

O número de mortos num alegado ataque ucraniano a Belgorod fez 18 mortos e 111 feridos, segundo o balanço mais recente do ataque mais mortífero para civis russos desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A Rússia já prometeu retaliar pelo ataque que ocorreu um dia depois após intensos bombardeamentos na Ucrânia, que mataram 39 pessoas segundo as autoridades.

O ministro russo de situações de emergência adiantou que 18 pessoas morreram em Bolgorod, e que outras 111 ficaram feridas.

As imagens disponíveis online mostram viaturas em chamas, imóveis com janelas partidas e nuvens de fumo negro no horizonte.

A Ucrânia desencadeia regularmente ataques na Rússia, sobretudo nas regiões mais próximas do seu território, mas o balanço de baixas é regra geral bastante mais baixo.

Kiev ainda não reagiu às acusações, mas o ministério russo da Defesa já garantiu que o ataque não ficará "impune".

O Presidente russo, Vladimir Putin, foi "informado" do ataque contra "zonas residenciais" da cidade, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo as agências noticiosas russas.

Na sequência do novo balanço, a Rússia anunciou que pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU: "Solicitámos uma reunião do Conselho de Segurança sobre Belgorod para as 15:00, hora de Nova Iorque", ou seja, às 20:00 GMT (mesma hora em Lisboa), escreveu o embaixador adjunto da Rússia nas Nações Unidas, Dmitri Polianski, na rede social Telegram.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciou entretanto o agendamento da reunião para as 21:00 de hoje.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.