Torneio Famílias & Amigos este sábado no Clube de Golfe do Santo da Serra

Realiza-se este sábado, dia 30 de Dezembro, no Clube de Golfe do Santo da Serra, o Torneio Famílias & Amigos, evento que comemora o encerramento da época desportiva 2023 do clube e junta todos os golfistas, dos iniciados aos mais experientes.

De referir que, concomitantemente à prova principal, realiza-se no percurso Serras o Torneio Famílias e Amigos Pitch & Putt. Igualmente desafiante, o percurso de 9 buracos Pitch & Putt é mais indicado aos potenciais futuros golfistas ou mesmo àqueles golfistas que não querem jogar 18 buracos. A modalidade será a mesma, mas sem handicap e classificação em strokplay.

Eis as saídas das competições, com cerca de 150 participantes.