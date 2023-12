Táxi capotou na via rápida de madrugada

Uma viatura táxi despistou-se ao início da madrugada de hoje na via rápida, no túnel grande do Caniçal, no sentido Caniçal-Machico, e capotou lateralmente.

O taxista ficou encarcerado no carro e teve de ser retirado dali pelos Bombeiros Municipais de Machico, com recurso a material de desencarceramento.

O homem não apresentava ferimentos e não necessitou receber tratamento hospitalar.

No local estiveram sete bombeiros com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.