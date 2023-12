Programa 'Estudante InsuLar' já chegou a 9 mil jovens madeirenses que estudam fora da Região

"Desde 2015, o Governo Regional, sob liderança de Miguel Albuquerque, tem priorizado o princípio da continuidade territorial, criando medidas concretas para facilitar a mobilidade dos estudantes", destacou hoje Bruno Melim, durante uma iniciativa promovida pelo Grupo Parlamentar do PSD, no Aeroporto da Madeira.

Referindo-se especificamente ao programa 'Estudante InsuLar' - que, desde 2018, "permite que os estudantes realizem deslocações pelo custo simbólico de 65 euros" - o deputado social-democrata revelou que, "nesta quadra natalícia estima-se que cerca de 3 mil estudantes madeirenses tenham beneficiado desta medida".

Importante lembrarmos que estamos numa época festiva de Natal, em que muitos jovens madeirenses regressam para passar este período com as famílias, e, com o actual subsídio de mobilidade, é importante relembrar que os jovens só viajam a 65 euros porque o Governo Regional da Madeira adianta-se às famílias nestas verbas

Bruno Melim avançou ainda que "com mais de 90 mil viagens realizadas e 9 mil estudantes beneficiários, este programa mensalmente processa cerca de 1.300 pedidos de jovens madeirenses", num investimento correspondente a "22 milhões de euros ao longo dos anos".

Por este motivo, o parlamentar enfatizou a importância de manter esta iniciativa, sublinhando que o Orçamento Regional reserva, anualmente, "uma verba significativa para assegurar que as famílias não enfrentem custos exorbitantes, nomeadamente durante as épocas festivas".

O deputado relembra que "passados os sucessivos anos, passadas as diversas investidas do nosso Governo Regional em manter este processo, é importante não esquecer que o Orçamento Regional, todos os anos, reserva uma verba significativa para que as famílias não paguem 600€, 700€ ou 800€ para terem os seus entes queridos no Natal e na passagem de ano".

"Quando falamos em medidas sociais e apoios aos jovens, esta é uma medida concreta para as famílias madeirenses e para os jovens em particular. Não são promessas (...), é a resolução efetiva dos problemas das pessoas", reforçou Bruno Melim.

O porta-voz desta iniciativa salientou ainda que o "Orçamento Regional é investido nas pessoas, no apoio social e em medidas que mitigam a distância e a ausência, promovendo um sentimento de pertença".

O Grupo Parlamentar do PSD reafirmou ainda o compromisso de continuar a apoiar estas medidas, "enquanto o Governo da República, seja ele governado por quem for, continuar a negligenciar a Madeira neste aspecto", finalizou o deputado.