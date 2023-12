Circo Mundial Solidário contou com cerca de 3 mil pessoas nas suas sessões

A iniciativa Circo Mundial Solidário, promovida pela Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - IPSS – Associação Sem Limites, em parceria com o Circo Mundial, contou com cerca de 3 mil pessoas a assistirem às diversas sessões. Esta é uma iniciativa em que os bilhetes vendidos para as referidas sessões têm um teor solidário, uma vez que parte do valor reverte para a associação em causa.

Por isso, a associação Sem Limites quer agradecer não só às famílias, mas também às instituições que se juntaram a esta causa: Centro Social e Paroquial da Encarnação; Associação Protetora dos Pobres; Escola da Lombada; Escola Horácio Bento Gouveia; Casa São João de Deus; Garouta do Calhau; Nafram – Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira; Ginásio de Santo António; Infantário, As Primaveras; Clube Desportivo do Nacional; Ginásio da Barreirinha; Junta de Freguesia do Curral das Freiras; Associação Presença Feminina.

"E este número não apenas reflecte o desejo de desfrutar da temporada festiva, mas também destaca o amplo alcance da nossa Associação, que defende os direitos das pessoas com deficiência, e, a notável vontade solidária presente na nossa comunidade", refere nota à imprensa, onde agradece ainda ao Circo Mundial e à Família Mariani.