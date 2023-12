Leitores do DIÁRIO partilham postais solidários

Vários leitores do DIÁRIO responderam positivamente ao desafio por nós lançado e enviaram mensagens aos que passam a quadra natalícia longe da família.

Eis alguns dos contributos dos participantes no 'Postal solidário', sendo certo que alguns participantes receberam ontem cabazes de Natal oferecidos pelo DIÁRIO, numa acção que contou com o apoio da Missão Continente, Asseco, Hospital da Luz, NOS, Savoy Signature e CMF e que também envolveu os que cantaram na emissão especial TSF no dia e noite do mercado do Funchal ao som das músicas inéditas concebidas quer pelo Henrique Teixeira, como pelo Márcio Amaro.

Eis alguns dos textos enviados:

Feliz Natal àqueles que estão longe da sua casa e àqueles que deixam a sua família para cuidar de quem mais precisa

(Parece um mero postal, mas garanto que vai carregado de amor e abraços.)

O Natal é definitivamente a época do ano mais mágica, a minha favorita desde miúda. A altura em que todos andam atarefados com a ementa natalícia que vão apresentar à família, com os 1001 presentes que têm de comprar, e quando todos os problemas são esquecidos (ou quase todos). Porém, também é a época onde a solidão está mais presente… A minha mãe trabalha num lar desde que me lembro, o que significa que na época natalícia é normal ela não estar presente em alguns momentos. Quando era miúda era realmente difícil não ter a minha mãe na altura de abrir as prendas que o tão esperado Pai Natal trouxe, mas sei o quão importante é dividir a minha mãe, principalmente nesta altura. Na verdade, é um orgulho enorme saber que a minha mãe e todos os profissionais de saúde deixam por momentos a sua família, para serem um pouco da família daqueles que por algum motivo não poderão passar com os seus.

Para aqueles que estão longe de casa: Não se sintam sozinhos, festejam o Natal com aqueles que estão convosco, afinal de contas, todos estão em família. Que, apesar de um Natal diferente, seja um ano especial e carregado de boas memórias.

Bom Natal a todos! Bom Natal, mãe!

Carlota Rodrigues

Num só coração

Desejo que a magia deste Natal lhe contagie da mais perfeita maneira, com muita paz, amor, saúde, sorrisos, felicidade. Gostaria de estar ao seu lado e lhe dizer pessoalmente o quanto gosto de você, mas como não posso, quero que recebas essas palavras mesmo que distante, e sinta alegria no seu coração!

Mesmo na distância, estamos unidos num só coração!

Feliz Natal!

Mariana Faria

A força das novas memórias

Feliz natal para todos os que estão longe dos que mais amam, que brindem às memórias que passaram juntos e se iluminem com a força das novas memórias que virão.

Petra Reis

Ausência dorida

Que, neste Natal, a distância torne menos dorida

a Saudade da ausência e que a humildade luminosa do Menino

ilumine a estrada que vive entre as duas: Saudade (ausência)

vinda (chegada) ao aconchego do lar. Boas Festas!

Graziela Camacho

Haverão outros Natais

Estar longe...

é olhar um quadro vazio,

é ler um livro sem frases,

é um coração cheio de saudade.

Mas, é Natal e, embora distante,

ouça a música das recordações,

vista o seu melhor sorriso e lembre-se

que alguém sente a falta da sua presença.

Porém, haverão outros Natais,

com reencontros e abraços,

com amor, amizade e alegria,

agora, viva este Natal e a sua magia!

Carla Ferreira

Chegamos à época que mais nos toca no coração

O Natal é sentimento…

No período do Natal, existem muitos símbolos, valores e crenças que nos mobilizam e relembram este é um tempo de Amor e de Partilha, que nos recordam a divindade do menino que nasceu… um presente que nos reúne em torno de uma felicidade única e que nos faz recordar da importância da família, da união…

De facto, a felicidade de ter a presença da família unida e feliz, não só no Natal, supera qualquer presente que possa estar debaixo da árvore. Mas, pelas mais diversas razões, nem todos têm esse privilégio.

Natal é tempo de perdoar, de amar e de receber a bênção de Deus.

É tempo de se deixar guiar pelas luzes divinas e ser conduzido para o caminho do bem, da paz e da felicidade. Deixe o espírito do Natal entrar nas nossas vidas, apesar de qualquer circunstância.

Tenha fé e esperança e nesta data vamos renovar as nossas forças para que continuemos a lutar pelos nossos sonhos no ano que vem e que ao mesmo tempo, que se faça brilhar a esperança no nosso olhar e a fé no nosso coração.

Vanessa Jardim

Sejam verdadeiros

Um Santo e Feliz Natal em Família com Saúde Paz e Amor. Sejam verdadeiros, tenham respeito pelo próximo, sejam felizes. Beijinhos.

Susana Amorim

Estrelas

Há uma estrela no céu a olhar por mim todos os dias e ainda brilhar mais forte no Natal. E ela disse-me que há muitas estrelas a brilhar por todos nós que perdemos alguém. Obrigada Mãe.

Armando Lopes