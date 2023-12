Funchal atribui 60 mil euros a associações de protecção animal para esterilizações

A Câmara Municipal do Funchal assinou esta quinta-feira, 21 de Dezembro, quatro protocolos de cooperação com associações de proteção animal, no âmbito do programa de esterilizações de animais de companhia e animais errantes.

A sessão decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde foram recebidas as instituições Ajuda Alimentar Cães, SPAD, Patinhas Risonhas e Vamos Lá Madeira.

A autarquia aumentou de 5 mil para 15 mil euros, o valor de apoio a cada uma das Associações, perfazendo um total de 60 mil euros destinado ao controlo da população de animais errantes ou de companhia de famílias carenciadas.

Com este protocolo cabe às associações, a identificação e a selecção dos animais com vista à esterilização, bem como a disponibilização dos meios de acomodação e de transporte necessários à recolha, bem como ao encaminhamento dos animais às instalações veterinárias onde se realizem as cirurgias.

O presidente da Autarquia do Funchal, Pedro Calado, reitera a aposta do executivo na causa animal, sublinhando que é objectivo duplicar o número de esterilizações de animais em 2024, passando das 600 registadas este ano, para mais de 1.300. Em 2022, foram realizadas 188 esterilizações.

Pedro Calado apontou que nos últimos dois anos o seu executivo investiu mais de 1 milhão de euros na causa animal. Para o primeiro semestre do próximo ano, o presidente da CMF anunciou a entrada em funcionamento das teleconsultas veterinárias.

O edil elencou algumas das acções que têm sido realizadas pela autarquia, nomeadamente "o investimento de 33 mil euros na aquisição de material para a Unidade de Bem-Estar Animal; a realização de campanhas de adoção e de sensibilização; a instalação de dispensadores de sacos para dejetos de cães e bebedores em vários locais onde os munícipes passeiam os cães; além de ter apontado o grande investimento no Canil do Vasco Gil, cujas obras se iniciaram recentemente".