42 mil euros para contratos-programa com 3 instituições da área da saúde mental

O Conselho de Governo, reunido em plenário a 7 de Dezembro, aprovou a celebração de três contratos-programa entre o Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), e a Delegação da RAM da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, a Associação para Pessoas com Autismo – 'Os Grande Azuis' e a Instituição S. João de Deus – Casa de Saúde S. João de Deus.

Com estes contratos-programa, o Governo Regional da Madeira reforça os apoios na área da saúde mental, num valor que ultrapassa os 42 mil euros.

Com um contrato-programa no valor de 15 mil euros, a Delegação da Região Autónoma da Madeira da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, responsável pelo projecto 'Apoiar na Demência', pretende continuar a promover a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus cuidados prestando-lhes acompanhamento, estimulação cognitiva e formação.

Por sua vez, a Associação para Pessoas com Autismo – 'Os Grandes Azuis' tem como missão prestar serviços às pessoas com perturbações do Espectro do Autismo e atraso do desenvolvimento, e para dar continuidade aos serviços prestados, será apoiada em cinco mil euros de forma a desenvolver o projecto 'Os Grandes Azuis'.

A Casa de Saúde S. João de Deus pretende dar continuidade à prestação de serviço de apoio domiciliário e às atividades em curso na área da psiquiatria e saúde mental, através do projecto 'Juntos no Cuidar', admitindo para o efeito uma comparticipação financeira que ascende aos 22 mil euros.

O presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Bruno Freitas, refere que o apoio financeiro irá “oferecer a prestação de cuidados humanizados e individualizados, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dos utentes destas instituições de saúde e o reforço do Sistema Regional de Saúde”, aquando da consolidação das parcerias público-privadas, no âmbito dos contratos programa celebrados. Além disso, constitui “o reconhecimento do papel importante que têm e desempenham nas suas valências de atuação”, adiantou o dirigente.