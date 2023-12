Como prevenir e tratar a Gripe A

Os casos de gripe A aumentaram na semana do Natal, com as urgências dos hospitais de Portugal continental a registarem grande afluência e tempos de espera, por vezes, superiores a 12 horas. Na Madeira também há mais gente a procurar o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça devido a sintomas gripais.

Tal como o DIÁRIO avançou na sua edição impressa de hoje, 8 pessoas encontram-se internadas na Madeira devido à gripe A, não necessitando de cuidados intensivos.

Com mais uma festividade a chegar, neste caso o Fim-do-Ano, com mais convívios e festas, é expectável que aumente o número de casos de gripe A. Por isso, explicamos o que pode e deve fazer para prevenir e tratar este vírus. As indicações são dadas pela Deco Proteste.

O que é a gripe A?

No fundo, trata-se de uma gripe provocada pelo vírus influenza do tipo A. Febre, tosse, nariz entupido e dores de garganta são alguns dos sintomas, aos quais se juntam as dores musculares, dores de cabeça, fadiga, arrepios e diarreia. Estes sintomas devem passar ao fim de cinco a sete dias, sem qualquer tipo de complicação.

O que fazer?

Foto Shutterstock

Desde logo, é importante que tente travar a contaminação de outras pessoas. A etiqueta respiratória que foi recomendada durante a pandemia de covid-19 é importante: lavar as mãos com regularidade, tapar as vias em caso de tosse ou espirro e descartar lenços de papel utilizados para limpar o nariz. Deste forma, queremos evitar o contacto de terceiros com as gotículas expelidas aquando de episódios de tosse ou espirro. Além disso, o uso de máscara é aconselhado a quem apresenta sintomas.

Há ainda outras atitude que devemos tomar: ficar em casa de repouso; não se agasalhar demasiado; medir a temperatura ao longo do dia e tomar paracetamol caso seja necessário; não administrar aspirina às crianças; no caso de estar grávida ou a amamentar, deve contactar o seu médico antes de tomar qualquer medicação; utilizar soro fisiológico para fazer lavagens nasais, para aliviar a congestão nasal; não tomar antibióticos, estes medicamentos não actuam nas infecções causadas por vírus, como é o caso da gripe; beber muitos líquidos, sem ser bebidas alcoólicas; fazer-se acompanhar de alguém, ou se estiver sozinho, pedir que alguém lhe ligue com regularidade; em caso de agravamento (febre mais de três dias ou em subida, falta de ar e outros sintomas), procurar um médico.

Como prevenir?

Foto Shutterstock

No fundo, a etiqueta respiratória evita o contágio, mas a vacina é a melhor forma de prevenção. De acordo com o último relatório emitido pela Direcção Regional de Saúde, na Madeira, nesta campanha vacinal 2023/2024, já foram administradas, até 17 de Dezembro, 38.712 doses da vacina.

Há indicação de que nos idosos a vacina pode ser menos eficaz em termos de prevenção de contágio, mas torna os sintomas mais ligeiros. É igualmente importante que se vacinem pessoas de grupos de risco e aquelas que tratam/lidam diariamente de idosos.