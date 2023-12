Francisca Marote conquistou o bronze nos Masters Juvenil FPT

A atleta madeirense Francisca Marote acaba de conquistar a medalha de bronze nos Masters Juvenil da Federação Portuguesa de Ténis, que decorrem no Jamor. A jovem de 12 anos, atleta do Roberto Costa TC, foi segunda classificada na fase de grupos da prova, tendo assim garantido lugar na disputa pelo terceiro lugar do torneio.

No jogo que decorreu esta manhã, a madeirense enfrentou Inês Escaleira Esteves, que, nesta altura, ocupa o primeiro lugar do Ranking Sub-12. "O jogo que tanto prometia, assim foi. Numa enorme batalha, com duração de duas horas e quarenta minutos, Francisca operou uma reviravolta para conseguir subir ao terceiro lugar do pódio. Depois da derrota no primeiro set (4-6), a madeirense venceu as restantes partidas (6/3 e 6/2) para operar uma das melhores vitórias do ano e assim acabando a época de excelência que realizou em 2023", refere nota à imprensa.