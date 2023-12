Kiev pede ajuda para travar "genocídio russo do povo ucraniano"

A Ucrânia apelou hoje à comunidade internacional para que una todos os esforços para pôr termo ao "genocídio russo do povo ucraniano", na sequência de um ataque intenso que matou pelo menos 18 pessoas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse em comunicado que "nenhuma conversa" sobre tréguas, cedência temporária de territórios, cansaço, negociações e outras concessões "irá parar a agressão russa, mas apenas aumentar a sua escala".

"A Rússia não está a considerar nenhum outro cenário que não seja a destruição total da Ucrânia", afirmou o departamento liderado por Dmytro Kuleba no comunicado divulgado no 'site' do ministério.

Moscovo realizou hoje o ataque considerado de maior dimensão desde que invadiu a Ucrânia há quase dois anos, provocando 18 mortos e 132 feridos, de acordo com um balanço provisório.

As autoridades ucranianas disseram que a Rússia lançou 122 mísseis e 36 'drones' (aeronaves sem tripulação) contra alvos em toda a Ucrânia, num ataque que durou 18 horas.

O Ministério da Defesa russo reivindicou ter atingido "todos os alvos" previstos no intenso ataque lançado de madrugada.

"Os crimes que a Rússia cometeu hoje na Ucrânia são a sua vingança pela incapacidade de virar a maré da batalha na luta contra as forças de defesa ucranianas", disse o ministério de Kuleba.

A diplomacia ucraniana agradeceu aos aliados ocidentais da Ucrânia o fornecimento de equipamento de defesa aérea e antimíssil.

"Hoje, a vossa ajuda salvou muitas vidas", afirmou o ministério.

O ministério insistiu que a única forma de proteger os ucranianos "é dotar a Ucrânia de todos os meios militares e financeiros" necessários para se defender.

"O terror russo tem de perder e a Ucrânia tem de ganhar", acrescentou.

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armamento às forças ucranianas para combater as tropas russas, que invadiram o país vizinho em 24 de fevereiro de 2022.

Depois de receber novas armas, a Ucrânia lançou uma contraofensiva em junho, mas já reconheceu que os resultados foram modestos para as expectativas que tinham sido criadas.

Kiev tem-se queixado da demora das decisões sobre envio de armamento, incluindo de meios aéreos, e tem investido na indústria de defesa nacional para suprir necessidades e prevenir eventuais recuos no fornecimento de ajuda.