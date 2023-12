Jornais e revistas perspectivam 2024, além da gripe que complica a Saúde e obituários de famosos

Bom dia. A imprensa de hoje, 28 de Dezembro de 2023, está carregada de temas fortes, versando várias áreas de relevo.

No Correio da Manhã:

- "Gripe severa entope hospitais"

- "Tempo de espera nas urgências chegou a 18 horas"

- "Temperaturas baixas vão continuar em vários distritos"

- "Saiba o que muda nos salários, pensões e apoios sociais"

- "Provas Plantadas para baralhar Judiciária"

- "Mónica desapareceu há quase 3 meses"

- "Villas-Boas em série sobre Pinto da Costa"

- "Amarrado à cama: Roubado em encontro sexual"

- "Oeiras: Idosa e filho mortos em casa"

- "Odete Santos: Adeus aos 82 anos"

- "Jacques Delors: Morreu com 98 anos o 'pai do euro'"

- "Benfica: Herói de Salzburgo é para vender"

- "Ingleses dão como certa saída de Inácio"

- "FC Porto: Nico González perto do Girona"

Na revista Visão:

- "2024: O ano das eleições e dos grandes desafios"

- "Cenários políticos em Portugal"

- "E se Trump voltar a ganhar?"

- "As eleições no mundo"

- "Com que dinheiro vamos viver"

- "Os 50 anos do 25 de Abril e as efemérides mais importantes"

- "As inovações na saúde"

- "Os riscos climáticos"

Na revista Sábado:

- "Como ganhar dinheiro em 2024: Guia para gerir as suas finanças"

- "O último ano da ditadura: Retiros maoistas e um regime alheio aos sinais"

- "Novo medicamento consegue travar a progressão do Alzheimer"

- "'Portugal cada vez mais será visto como a Cuba da Europa, uma curiosidade': Entrevista ao historiador Nuno Palma"

No Público:

- "Hospitais preparam-se para mais uma semana de enchente nas urgências"

- "1925-2023. Jacques Delors: O arquitecto da União Europeia como hoje a conhecemos"

- "Odete Santos: Um adeus à deputada teatral, comunista e combativa"

- "Coimbra: Polícia admite envenenamento na morte de mãe e filho"

- "Lançamento de obra: Costa sem resposta do PSD sobre concurso do TGV"

- "Virgínia Dignum: 'A consciência da inteligência artificial é e será sempre ficção científica'"

- "W. Schauble (1942-2023): O 'teimoso' que unificou a Alemanha e dividiu a Europa com a austeridade"

No Jornal de Notícias:

- "Há vinte mil doentes à espera de consulta de saúde mental"

- "Onde passar o ano na rua: Programas gratuitos com música ao vivo e fogo de artifício"

- "1941-2023. Odete Santos: A comunista que punha o 'coração nas palavras'"

- "Benefícios: Empresas distribuem lucros pelos trabalhadores"

- "Porto: Governo e Câmara pagam obras do Coliseu"

- "Gripe A deixa urgências a abarrotar e quase esgota medicamento"

- "Pinto da Costa: Soma 86 anos e mais troféus do que grandes da Europa"

- "Murtosa: Suspeito de matar grávida tinha telemóvel secreto"

No Diário de Notícias:

- "Aviso ao Irão: Israel diz que guerra tem sete frentes e já atua em seis"

- "Direitos e Segurança: 2024, ano de desafios para as políticas de imigração"

- "Biologia: Laboratório estuda a forma como envelhecemos. 'É possível voltar atrás no tempo'"

- "Comunicação presidencial: Tempos difíceis e futuro melhor são constantes nas mensagens de Ano Novo"

- "Jacques Delors 1925-2023: O Senhor Europa que perdeu a oportunidade de ser presidente de França"

- "Odete Santos 1941-2023. A ex-deputada do PCP que dizia: 'Só com rebeldia não se chega lá'"

- "Wolfgang Schauble 1942-2023: O ministro defensor da Alemanha unida que dividiu a Zona Euro"

No Negócios:

- "Lisboa e Porto avaliam subida da taxa turística"

- "Três olhares sobre o país. Armindo Monteiro, presidente da CIP: 'Sermos apenas elegíveis para os fundos de Bruxelas não chega e não leva Portugal a lado nenhum'"

- "Cristina Casalinho, economista: 'O investimento privado conjugado com o público será determinante para acelerar a atividade económica'"

- "Carla Mouro, presidente executiva da Fundação da Juventude: 'Que 2024 coloque os jovens no centro da agenda política, em nome de um futuro de todos e para todos'"

- "Já há seis candidatos à compra da Altice Portugal: fundador da Iliad é o mais recente"

- "Juros nos EUA fecham um ciclo de subidas e abrem a porta à valorização do ouro"

- "Sondagem: Portugueses rejeitam maioria absoluta"

No O Jornal Económico:

- "Economias europeias perdem força a nível global até 2038 com Portugal a piorar mais"

- "Jacques Delors (1925-2023). 'Senhor Europa' morreu aos 98 anos"

- "'Três Grandes': um inverno a pensar na Champions"

- "'O papel das universidades não é só para formar para o mercado'. Entrevista: Ao JE, o Diretor associado no Ambition Institute no Reino Unido, Miguel Herdade, explica como as universidades devem ser locais 'para expandir o cérebro'"

- "Tecnológica brasileira Camara vai investir 25 milhões de euros na Europa incluindo na aquisição de uma empresa em Portugal"

- "BdP divulga indicadores de estabilidade financeira"

- "Portugueses viajaram mais em turismo em 2023 do que no ano passado"

No O Jogo:

- "Pinto da Costa. Em dia de aniversário, as metas para mais um ano: campeonato, finanças, eleições e academia. Quatro desafios aos 86"

- "João Mário ambicioso, depois de já ter ganho tudo a nível nacional: 'Agora, o título europeu'"

- "Benfica: Álvaro Fernández desejado. Defesa-esquerdo do Granada ligado ao Man. United na lista de reforços"

- "De 300 a 500, Rafa deixa marca em dose dupla. Avançado completa registo importante de jogos de encarnado e em Portugal"

- "Sporting: VMOC adquiridos por 15,4 milhões. Negócio com a banca permite poupar 96MEuro"

- "Braga: Banza desfalca ataque guerreiro. Melhor marcador da Liga na CAN a seguir ao Casa Pia"

- "V. Guimarães: No mercado por um extremo. Álvaro Pacheco identifica carência"

No A Bola:

- "Di María - Superstar"

- "Adorado na Argentina e cada vez mais influente no Benfica"

- "Golos que marcou nunca foram tão importantes para uma equipa como este ano"

- "A Bola falou com Cristian Tripa Pombo, vocalista da banda 'La Descontrolada', que eternizou o filho pródigo de Rosário numa canção"

- "FC Porto: Pinto da Costa faz 86 anos"

- "Pedro Malheiro a caminho da Luz"

- "Cristiano Ronaldo é o melhor marcador do mundo em 2023"

- "Inglaterra: Reviravolta do City com Bernardo Silva em destaque"

- "Sporting: Paulinho marca mais com Gyokeres"

E no Record:

- "Eles ficam"

- "Rui Costa fecha portas às saídas de João Neves e António Silva"

- "Jovens garantidos até final da temporada"

- "Tiago Gouveia espreita titularidade"

- "Tengstedt de fora por lesão"

- "Fontelas Gomes: 'Queremos ter árbitros a anunciar decisões em direto'"

- "Sporting: Leão com 88% da SAD"

- "Rafael Silva já foi conhecer a academia"

- "FC Porto: Taremi tenta evitar pior ano em Portugal"

- "Pinto da Costa sopra 86 velas"

- "Veron emprestado ao Cruzeiro"

- "Carmo já está na equipa B"