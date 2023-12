ARM alerta que não fará recolha de resíduos a 25, 26 de Dezembro e 1 de Janeiro

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., informa que os serviços de atendimento ao público, recolha e recepção de resíduos nas instalações da ARM vão sofrer alteração na época de Natal e fim-de -ano, alertando que não haverá serviço de recolha de resíduos nos dias 25 e 26 de Dezembro de 2023, bem como no dia 1 de Janeiro de 2024.

Câmara de Lobos:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (dia 21 de dezembro) será adiada para sábado (dia 23 de dezembro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 6ª feira (dia 22 de dezembro) será adiada para domingo (dia 24 de dezembro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (dia 25 de dezembro) será adiada para 4ª feira (dia 27 de dezembro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 3ª feira (dia 26 de dezembro) será adiada para 5ª feira (dia 28 de dezembro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (dia 01 de janeiro) será adiada para 3ª feira (dia 02 de janeiro), e a recolha habitual à 3ª feira será adiada para 4ª feira (dia 03 de janeiro), com início às 8h.

Ribeira Brava:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (dia 21 de dezembro), será adiada para sábado (dia 23 de dezembro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 6ª feira (dia 22 de dezembro), será adiada para domingo (dia 24 de dezembro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (dia 25 de dezembro), será adiada para 4ª feira (dia 27 de dezembro), com início às 9h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 3ª feira (dia 26 de dezembro), será adiada para 5ª feira (dia 28 de dezembro), com início às 9h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 4ª feira (dia 27 de dezembro), será adiada para 6ª feira (dia 29 de dezembro), com início às 9h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 6ª feira (dia 29 de dezembro), será adiada para sábado (dia 30 de dezembro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (dia 01 de janeiro) será adiada para 3ª feira (dia 02 de janeiro), e a recolha habitual à 3ª feira será adiada para 4ª feira (dia 03 de janeiro), com início às 8h.

Machico:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (dia 25 de dezembro), será antecipada para domingo (dia 24 de dezembro), com início às 8h.

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), das zonas altas de Machico e Água de Pena, habitual à 3ª feira (dia 26 de dezembro), será adiada para a 4ª feira (dia 27 de dezembro), com início às 9h.

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), do Santo António da Serra, habitual à 3ª feira (dia 26 de dezembro), será adiada para a 4ª feira (dia 27 de dezembro), com início às 9h.

· A recolha de resíduos de vidro (Ecoponto verde), de Machico, habitual à 5ª feira (dia 28 de dezembro), será adiada para a 6ª feira (dia 29 de dezembro), com início às 9h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (dia 01 de janeiro), será adiada para 3ª feira (dia 02 de janeiro), e a recolha habitual à 3ª feira, será adiada para 4ª feira (dia 03 de janeiro), com início às 9h.

Santana:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª e 5ª feira (dias 25 e 28 de dezembro), será efetuado na 4ª feira (dia 27 de dezembro), com início às 9h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 3ª feira (dia 26 de dezembro), será adiada para a 5ª feira (dia 28 de dezembro), com início às 9h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (dia 01 de janeiro), será adiada para 3ª feira (dia 02 de janeiro), e a recolha habitual à 3ª feira, será adiada para 4ª feira (dia 03 de janeiro), com início às 9h.

Porto Santo:

· Será realizada uma recolha adicional de resíduos indiferenciados (lixo normal), no domingo (dia 24 de dezembro), com início às 7h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (dia 25 de dezembro), será adiada para 4ª feira (dia 27 de dezembro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos seletiva de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 3ª feira (dia 26 de dezembro), será adiada para a 4ª feira (dia 27 de dezembro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos seletiva de vidro (ecoponto verde), habitual à 3ª feira (dia 26 de dezembro), será adiada para a 4ª feira (dia 27 de dezembro), com início às 13h.

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (dia 01 de janeiro), será adiada para 3ª feira (dia 02 de janeiro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos seletiva de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 3ª feira (dia 02 de janeiro), será adiada para a 4ª feira (dia 03 de janeiro), com início às 8h.

· A recolha de resíduos seletiva de vidro (ecoponto verde), habitual à 3ª feira (dia 02 de janeiro), será adiada para a 4ª feira (dia 03 de janeiro), com início às 8h.

RECEÇÃO DE RESÍDUOS:

Relativamente à recepção de resíduos, informa-se que nos dias 25 e 26 de Dezembro de 2023 e no dia 1 de Janeiro de 2024, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (ETRS), a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira, a Estação de Transferência da Zona Oeste e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados.

A Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (ETRS) apenas recepcionará resíduos para a incineração e resíduos verdes no dia 24 de Dezembro, das 8h às 15h30, mediante solicitação prévia e sobre a qual será aplicada o respetivo tarifário.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO:

Os balcões de atendimento da ARM estarão encerrados nos dias 22 e 29 de Dezembro (à exceção do balcão de atendimento da Loja do Cidadão do Funchal) e no dia 2 de Janeiro estarão encerrados todos os balcões de atendimento da ARM, (incluindo o Balcão da Loja do Cidadão do Funchal).