Vídeo ilustra manhã já movimentada no exterior e interior dos 'Lavradores' neste dia da Noite do Mercado

É já hoje que se realiza a maior e mais procurada Noite do Mercado, a do Funchal, um dos eventos mais marcantes da quadra natalícia, que se realiza no Mercado dos Lavradores e ruas circundantes, atraindo milhares de pessoas. Este ano, o evento terá 16 horas de animação e 57 espaços comerciais, maioritariamente barracas.

A Noite do Mercado, uma organização da Câmara Municipal do Funchal, assume-se como uma “festa tradicional” em que a autarquia aposta em vários grupos tradicionais que irão actuar ao longo das ruas. A confraria dos cânticos com mais de 35 anos de actuação, na Praça do Peixe, vai merecer este ano uma distinção por parte da autarquia. Os cânticos vão ser transmitidos num ecrã gigante à entrada do Mercado dos Lavradores, fruto de uma parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Os maiores condicionalismos na circulação automóvel acontecem a partir das 15h30, embora a Rua Latino Coelho e a Rua da Boa Viagem já estejam encerradas desde ontem.

Estarão em funcionamento 12 parques de estacionamento, públicos e privados, com capacidade para 4 mil lugares, a maioria dos quais abertos até às 7 horas de domingo.

A Noite do Mercado, realizada em parceria com o DIÁRIO de Notícias e a Empresa de Cervejas da Madeira, representa um investimento da autarquia de cerca de 100 mil euros.

Todas as informações sobre a Noite do Mercado estão disponíveis na plataforma digital interactiva em noitedomercado.funchal.pt.