Ligeiro colidiu na traseira de autocarro no Funchal

Um automóvel enfaixou-se na traseira de autocarro da Horários do Funchal, esta manhã, no Caminho das Virtudes, em São Martinho, Funchal.

Além dos constrangimentos de trânsito e na carreira de transporte público em causa, a colisão terá resultado apenas danos materiais, em particular no ligeiro de passageiros. A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.