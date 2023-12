'Horários do Funchal' adopta medidas para evitar constrangimentos nos seus balcões

Perante a grande procura registada ao longo do dia de hoje nos balcões da 'Horários do Funchal', sobretudo por madeirenses com mais de 65 anos de idade, que procuravam fazer o novo passe gratuito (Passe Social +65), que entra em vigor a partir de 1 de Janeiro, a empresa de transportes públicos que opera na cidade do Funchal viu-se forçada a tomar medidas de contigência, para evitar a confusão que hoje foi nota dominante, junto dos seus três balcões.

Nesse sentido, a empresa decidiu "adoptar medidas extraordinárias, tendo em conta o elevado fluxo de clientes, principalmente para criação e carregamento do novo passe gratuito".

Passe gratuito motiva espera de horas no Anadia A grande afluência que se registou na manhã desta quarta-feira para a entrega de documentação para o passe gratuito da Horários do Funchal, que abrange jovens com menos de 23 anos e idosos acima dos 65 anos, motivou uma espera de horas no Centro Comercial Anadia Shopping.

Desse conjunto de medidas fazem parte "autorizar que todos os utilizadores do seu serviço de transporte público, com 65 anos ou mais, a partir do dia 01/01/2024, possam embarcar, bastando para tal apresentar ao motorista o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade".

A par disso, em comunicado, a empresa fez saber que foram estipuladas "datas especificas para emissão e carregamento do Passe Social +65". Assim sendo, de 8 a 21 de Janeiro, podem fazer ou carregar o passe os clientes com idades entre os 65 e os 74 anos de idade, inclusive; entre os dias 5 e 18 de Fevereiro será a vez dos clientes com 75 anos ou mais anos de idade poderem realizar o mesmo procedimento.

Conforme realça a 'Horários do Funchal', o embarque com a apresentação do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, por parte das pessoas com mais de 65 anos só é válida até 1 de Março, data a partir da qual será necessário apresentar o passe correspondente.