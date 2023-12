Seis medidas para entrar no Ano Novo com as finanças pessoais em ordem

O final de um ano é um momento que pode definir o futuro das finanças de uma pessoa ou família. Por um lado, há um convite às celebrações, que podem resultar em gastos excessivos e desnecessários. Por outro lado, é uma altura em que se faz um balanço do ano e se procuram corrigir aspectos menos bons. Por isso, os sites especializados em finanças pessoais ComparaJá e ‘Doutor Finanças’ apresentam seis estratégias para começar o Ano Novo com as finanças pessoais mais saudáveis.

Avaliação financeira

Antes do final do ano, é fundamental realizar uma avaliação abrangente das finanças de 2023. Analisar os gastos, receitas, dívidas e investimentos, identificar áreas onde é possível reduzir, renegociar e eliminar despesas. Deve preparar um orçamento para 2024, com identificação de receitas e despesas e definição de metas realistas de poupança.

Reduzir as dívidas

Num momento em que os juros estão em alta e subiram os encargos, é de toda a conveniência procurar reduzir as dívidas e os seus montantes. O jornalista Pedro Andersson, no site ‘Doutor Finanças’, recomenda que faça uma lista de prioridades de amortização. Comece com as dívidas mais pequenas e com juros mais altos. Por esta ordem. Assim que liquidar um calote, pegue nessa poupança e avance para o seguinte. É o chamado efeito ‘bola de neve’ ao contrário.

Poupar e investir

O ‘Doutor Finanças’ sugere a criação ou reforço de um fundo de emergência para imprevistos, de modo a que a sua família tenha uma rede de segurança financeira, evitando endividamentos desnecessários. O valor desse fundo deverá corresponder, no mínimo, a 6 meses de todas as suas despesas mensais. Mas o valor ideal é o de um ano de despesas. Para quem tem alguma folga financeira, o mesmo especialista recomenda a realização de investimentos de longo prazo, com aplicações num Plano Poupança Reforma (PPR), fundos de investimento ou ETF (Exchange Traded Fund, que são fundos negociados em bolsa). Seja qual for a opção, a diversificação da carteira de investimentos é uma boa estratégia.

Evitar compras desnecessárias

A plataforma ComparaJá recorda que durante as celebrações de ‘réveillon’ há uma grande tendência para adquirir roupa de festa que, por norma, só é utilizada uma vez. Esta decisão deve ser repensada, uma vez que não se trata de uma verdadeira necessidade. A reutilização/adaptação de peças que estão esquecidas no guarda fato é uma opção a ter em conta. Nas grandes cidades do continente há boas lojas de roupa em segunda mão, com vestuário para festa. Na Madeira também existem, mas com escassas opções.

Entretenimento ‘low cost’

A plataforma ComparaJá explica que para uma noite de ‘réveillon’ divertida não é necessário gastar muito dinheiro. As agendas culturais apresentam várias sugestões de espectáculos e actividades gratuitas, que são opções para evitar entrar em grandes despesas. É o caso do espectáculo que vai ter lugar na Praça do Povo, com o seguinte alinhamento de actuações: concerto com ‘Stardust Acoustic Project’ às 22h30-23h30; DJ SIL às 23h30-00h00; Concerto com AFROSON às 00h15-01h30; e novamente DJ SIL às 01h30-02h30. Igualmente gratuito é o espectáculo a ter lugar no Parque Santa Catarina, com actuações de Miguel Pires (We Love Portugal), Galáxia, duo Sandra & Ricardo, Buzico, Dupla de 2 e DJ Sérgio Soares. As portas do recinto abrem às 20h00 de 31 de Dezembro e encerram às 03h00.

Na Praça do Povo e no Parque Santa Catarina há espectáculos musicais gratuitos na noite do fim do ano. FOTO MIGUEL ESPADA/ASPRESS

Festa caseira

Caso a opção recaia sobre uma festa caseira, aproveitar as sobras do Natal através de uma ementa criativa, é uma boa forma para evitar o desperdício alimentar e poupar dinheiro. Para o entretenimento, a plataforma ComparaJá lembra os jogos de cartas ou de tabuleiro, o ‘karaoke’ e até mesmo competições do Trivial Pursuit ou de jogos electrónicos. Não esquecer ainda que, logo após o Natal, os supermercados oferecem diversas promoções, logo é importante consultar os folhetos para encontrar ofertas especiais em alimentos e bebidas essenciais para a festa. Os custos podem ser divididos por todos.