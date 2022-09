"Façam aquilo que gostam. Isso é que é essencial". Palavras do presidente do Governo Regional dirigidas em particular aos jovens actores do Teatro Experimental do Funchal -TEF, que apesar de este ano completar 47 anos de existência, apresentou hoje o livro que resume os primeiros 45 anos da companhia.

Miguel Albuquerque elogiou o trabalho "extraordinário" da companhia com quase meio século de história, tempo suficiente para ter enfrentado " as vicissitudes que a arte sofre".

Com vários jovens actores entre o público presente, Albuquerque manifestou "grande esperança" na certeza que a renovação do TEF está assegurada

Destacou o trabalho de "interligação" que efeito com as escolas, por reconhecer que a parte artística fomenta a descoberta criativa junto dos jovens. "Quão importante é o teatro na formação da nossa juventude", sublinhou.

Albuquerque aproveitou a ocasião para lembrar dois nomes que contribuíram para "o impulso inicial" da Associação Teatro Experimental do Funchal, casos de Virgílio Pereira e Fernando Nascimento.