Actor Daniel Pinheiro regressa aos palcos com a peça 'O Parodiante Madeirense'

O actor Daniel Pinheiro está de regresso aos palcos para participar, pela primeira vez, no Festival Avesso, com a peça 'O Parodiante Madeirense'. A apresentação acontece hoje, 27 de Setembro, pelas 20 horas, no auditório do Centro Cultural John dos Passos.

Será um espectáculo no género de revista à portuguesa, onde Daniel Pinheiro irá apresentar-se com seis personagens diferentes:

A 'Autobiografia'- As galinhas, a plateia, o galinheiro, o palco, o artista. Um menino que sonhava com as luzes da ribalta e que encontrava no palco a razão de viver, entre dramas e comédias escreve a sua vida misturada com as palavras dos textos.

A 'Freira' -Dizem que Deus perdoa o pecador, mas não perdoa o pecado, se nem mesmo o criador perdoa pecados quem somos nós para perdoar? Muitas vezes é melhor viver e permanecer em pecado do que ser perdoado.

O 'Emigrante' - o desejo de buscar novos horizontes, de encontrar em pátria alheia um lugar com melhores condições é um sonho que ao despertar só deixa a saudade do lugar que te viu nascer e que podes chamar de meu Portugal.

A 'Velha' -entre um prédio em ruínas e uma velha quase acabada mesmo assim, acolhe a alegria e o bom humor para todos os habitantes que naquele prédio vivem, quem nunca teve uma vizinha alcoviteira que atire as pedras todas a este edifício… mas tirando isso são todos família de coração.

A 'Taróloga' - Quem nunca por curiosidade ou outros motivos recorreu as vozes do alem, ate mesmo sabendo que pode ser charlatã, mas mesmo assim temos a necessidade e o gosto de ah ouvir risos e mais risos ate os santos caem do altar com tanta barbaridade.

E os 'Os santos são quando o homem quiser' - porque não existe hora, dia, nem local para se festejar os santos populares aqui é mesmo quando o homem quiser, neste pequeno texto vamos brindar-vos com um pouco de marchas e animação dos santos populares e farar de como era durante pandemia e pós pandemia.

Daniel Pinheiro nasceu no Porto a 28 de dezembro de 1996, mas com apenas dois anos de idade passou a viver na Madeira.

A paixão pelos palcos surgiu bem cedo, tendo a sua primeira apresentação em palco aos 5 anos, na escola primária. Ingressou o Grupo de Teatro da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e apresentou-se em vários espectáculos.

Autodidática por natureza, logo depois começa a escrever os seus próprios textos e a produzir os próprios espectáculos, tendo realizado diversas apresentações no Centro Cultural John dos Passos, com casas cheias. Em 2015 frequentou um workshop de teatro com Nicolau Breyner e Patrícia Vasconcelos. Actualmente reside em Faro, tendo como actividade profissional principal tripulante de bordo.