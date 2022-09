Livro 'Teatro Experimental do Funchal – 45 anos de Teatro/1975-2020' será apresentado esta sexta-feira

A Associação Teatro Experimental do Funchal (TEF) vai lançar, esta sexta-feira, dia 30 de Setembro, pelas 18h30, no Cine Teatro de Santo António, o livro 'Teatro Experimental do Funchal – 45 anos de Teatro / 1975-2020'.

A apresentação pública contará com um documentário do processo editorial, uma exposição e um slide show à actividade do TEF no seu processo evolutivo.

A gráfica desta edição esteve a cargo da Oneline Design, foi financiada pela DGArtes e contou com o apoio suplementar do Grupo Sousa, PortoBay e Junta de Freguesia de Santo António.