Teatro Municipal Baltazar Dias valoriza e qualifica recursos humanos

Os trabalhadores do Teatro Municipal Baltazar Dias receberam, esta semana, formação via zoom, com o objectivo de valorização e qualificação dos recursos humanos do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

Através de uma nota de imprensa, explica que o plano de valorização e qualificação dos recursos humanos da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses decorre exclusivamente à distância, com as sessões dos 'Módulo B: A Gestão do Teatro I (Missão, Visão e objectivos estratégicos)' e 'Módulo C: A Gestão do Teatro II (Pessoas, Recursos e Infraestrutura)', ambos para a Região Autónoma da Madeira.

Esta formação tem como objectivo capacitar as equipas através de aquisição de competências técnicas, entendendo o seu contexto de implementação e as consequências na valorização dos agentes, das populações e dos territórios". Teatro Municipal Baltazar Dias

Explica ainda que a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses é um instrumento estratégico fundamental para o combate às assimetrias regionais e para o fomento da coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal.

A mesma nota adianta que o plano de formação encontra-se disponível e aberto a inscrições dos trabalhadores do Teatro Municipal, mas poderá, mediante disponibilidade de vagas, ser extensível a outras entidades não credenciadas no âmbito da RTCP.

As próximas formações agendadas são: comunicação no teatro com Pedro Mascarenhas (7 e 8 de Novembro), teatro e uma programação acessíveis com Maria Vlachou (9 de Novembro), gestão do Teatro com Vitor Martelo (28 e 29 de Novembro), teatro e públicos: os desafios digitais com Teresa Duarte Martinho (dia 30 de Novembro).

O calendário e formulário de inscrição estão disponíveis em https://www.dgartes.gov.pt/pt/noticia/5187 e no site da RTCP https://www.rtcp.pt/pt/noticias/