Rendas batem no tecto

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 30 de Setembro, dá conta que a Madeira foi a região do País que registou, em Junho, a maior subida do preço médio. Alugar uma casa com 150 m2 no Funchal custa mais 372 euros do que há cinco anos. Novos contratos de arrendamento estão em queda.

Natal com luzes de baixo consumo

Desde 2015 que caderno de encargos impõe a utilização de tecnologia eficiente de menor potência nas iluminações natalícias, que este ano devem apagar mais cedo. Factura energética ronda os 40 mil euros e é assegurada pelas empresas contratadas. Concurso público foi lançado por 1,9 milhões de euros.

Na rubrica Final Feliz de hoje conheça a ‘Menina rebelde’ que deixou as drogas após meio século.

Obras para três meses na Avenida do Infante

Trabalhos de requalificação do estacionamento em frente ao Hotel Savoy Palace começam segunda-feira.

No campo da tecnologia fique a saber que os negócios digitais colidem com leis de há 189 anos.

Hoje com o seu DIÁRIO encontre o suplemento sobre a Semana Europeia do Desporto.

