'Ceramic Art Madeira 2022' para ver no 'Baltazar Dias' e Museu Henrique e Francisco Franco

A exposição 'Ceramic Art Madeira 2022', com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, de entrada livre, será inaugurada no dia 6 de Outubro, com a curadoria de Luz Henriques, tendo como base principal o Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, com extensão ao salão de exposições temporárias do Museu Henrique e Francisco Franco.

'Ceramic Art Madeira 2022' tem como propósito primordial, impulsionar o campo da cerâmica artística contemporânea, reconhecendo e promovendo a variedade das novas noções artísticas, a criatividade, a inovação e a experimentação.

As peças desta exposição são apresentadas individualmente, de pequenos e médios formatos, com temas diferenciados e definidos pelos próprios artistas. Os trabalhos utilizam diversos materiais, incluindo argila, grés e porcelana, sendo algumas peças vidradas e outras revelando a textura natural das pastas cerâmicas.

Este evento conta com 80 obras de cerâmica artística, num elenco de 15 ceramistas nacionais e internacionais, incluindo Fúrio Giovannacci, Angélica Tulimiero, Paolo Anselmo, Paolo Pastorino, Adamo Monteleone, José Fraga, Helena Brízido, Francesco Guarino, Miguel Vieira, Maria Rosa, João Pedro Vieira, Jorge Garcia, Diogo Santos, Luz Henriques e Sílvio Cró.

Luz Henriques nasceu em Câmara de Lobos em 1958, tendo desenvolvido a arte da cerâmica, alternando-a com a pintura, desde o início da sua carreira artística em 1993. A paixão pela cerâmica começou aos anos 70, quando iniciou o curso de Artes Visuais e Artes Aplicadas, tendo como mentora e mestra a escultora Manuela Aranha. Para além disso, frequentou um curso na área da composição química de vidrados, orientado pela Universidade do Minho, tendo como base os conhecimentos sobre propriedades e características dos materiais de revestimentos cerâmicos. Ademais, frequentou ateliês de artistas portugueses e italianos e as suas obras estão expostas em diversas galerias de arte, arte pública e coleções privadas.

A exposição estará patente ao público de 6 de Outubro a 28 de Novembro.