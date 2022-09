União da Bola Futebol Clube iniciou época 2022/2023

O União da Bola Futebol Clube deu ontem o primeiro pontapé para a época 2022/2023, no Campo Adelino Rodrigues (Liceu), revela através de um comunicado de imprensa.

É com grande satisfação que comunicamos que o treino de captação, ontem realizado, contou com a presença de duas dezenas de atletas que prestaram provas sobre o olhar atento da nova equipa técnica". União da Bola Futebol Clube

Revela ainda que o treinador para esta temporada será Nuno Gomes, formado em Educação Física e Desporto e Treinador UEFA 'B' - Grau II, com passagens na II Liga como adjunto e no Campeonato Nacional de Sénior enquanto treinador principal e adjunto.

Por fim adianta que amanhã e sexta-feira, pelas 22 horas, continuarão os treinos de captação no Adelino Rodrigues, com intuito de completar o plantel sénior para a participação no campeonato da 1ª Divisão Regional.