PAN-Madeira quer acessos mais seguros às escolas no Funchal

Joaquim Sousa, representante do PAN na Assembleia Municipal do Funchal, vai desafiar na municipal de sexta-feira, os restantes partidos com representação municipal, "a definirem a mobilidade suave nas áreas escolares como um objectivo de legislatura para termos uma cidade segura para as pessoas".

Propõe o PAN que seja elaborado um Plano de Acessibilidade Pedonal do Município do Funchal, com o objectivo de serem identificadas estratégias de promoção de acessibilidades, mobilidade e autonomia das crianças e jovens enquanto peões, no ambiente rodoviário perto das escolas, garantido a sua segurança, através do controlo e gestão do risco de acidente. Entende o partido que a falta de passeios e o excesso de poluição nos acessos às escolas e nas suas áreas envolventes é um dos grandes problemas no município do Funchal. Joaquim Sousa, PAN-Madeira

Segundo o deputado do PAN, "a falta de passeios para as crianças se deslocarem de casa para as escolas aumenta o risco de atropelamento e limitam as possibilidades de estas se deslocarem a pé na nossa cidade”.