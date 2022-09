Câmara Municipal do Funchal quer criar "mais e melhores" condições de acesso ao desporto

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) pretende criar "mais e melhores" condições para garantir o acesso ao desporto para todos.

A vereadora com os pelouros da Acção Social, Helena Leal, representou o presidente da autarquia do Funchal, Pedro Calado, na apresentação dos 3.ºs Campeonatos do Mundo de Basquetebol e Judo para Atletas Síndrome de Down – Madeira 2022, organizado pela ANDDI – Portugal - Associação Nacional para o Desporto e Desenvolvimento Intelectual, com o apoio da CMF.

Queremos uma cidade cada vez mais inclusiva e integradora." Helena Leal, vereadora com os pelouros da Acção Social.

Na conferência que decorreu no auditório do Jardim Municipal do Funchal, Helena Leal defendeu que o desporto é um factor essencial para o desenvolvimento do ser humano, acrescentando que estes campeonatos vão ao encontro dos "desígnios da cidade do Funchal", que pretendem "garantir e melhorar as condições, com o objectivo de se potenciar uma maior participação desportiva destes atletas, bem como promover uma verdadeira inclusão social, que seja uma realidade na prática desportiva”.

"Todos nós sabemos que o desporto serve para 'matar' os estigmas que se formaram à volta das pessoas com deficiência, mas também não deixa de ser verdade que mesmo com as limitações mais profundas, a prática desportiva permite uma vivência com melhor qualidade de vida para as pessoas portadoras de Síndrome de Down." Helena Leal, vereadora com os pelouros da Acção Social.

"Temos sempre de retirar e aproveitar o melhor de cada um", salientou a vereadora.

Esta competição vai realizar-se entre os dias 29 de Setembro e 3 de Outubro, no pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco (Basquetebol) e no Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo (Judo) envolvendo 300 participantes, entre atletas, técnicos, árbitros e outros agentes desportivos.

Participam no mundial três atletas madeirenses que integram a Seleção Nacional de Basquetebol e um técnico seleccionador nacional da modalidade. Estão inscritos atletas de 12 países.